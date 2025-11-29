В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза», — сказал депутат.

Мариани добавил, что Европейская комиссия (ЕС) сегодня полностью оторвана от реальности. По его словам, ЕК «живет в идеологическом пузыре», а ее одержимость нарративом не выдерживает никакой критики.

26 ноября руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко заявил, что Европейский союз (ЕС) без участия Соединенных Штатов не сможет обеспечить Украине необходимый объем военной помощи. Эксперт отметил, что ЕС теоретически мог бы выпустить общеевропейские облигации, которые выкупил бы Европейский центральный банк через рынок РЕПО, как это уже было в 2020 году.

Ранее СМИ сообщили о риске «черной дыры» для Европы из-за плана Трампа по Украине.