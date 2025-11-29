На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте высказались о положении ВСУ и налогоплательщиков ЕС

Евродепутат Мариани: ВСУ и налогоплательщики ЕС находятся на грани истощения
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза», — сказал депутат.

Мариани добавил, что Европейская комиссия (ЕС) сегодня полностью оторвана от реальности. По его словам, ЕК «живет в идеологическом пузыре», а ее одержимость нарративом не выдерживает никакой критики.

26 ноября руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко заявил, что Европейский союз (ЕС) без участия Соединенных Штатов не сможет обеспечить Украине необходимый объем военной помощи. Эксперт отметил, что ЕС теоретически мог бы выпустить общеевропейские облигации, которые выкупил бы Европейский центральный банк через рынок РЕПО, как это уже было в 2020 году.

Ранее СМИ сообщили о риске «черной дыры» для Европы из-за плана Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами