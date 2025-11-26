Зленко: даже при наличии средств ЕС не нарастит производство вооружений Украине

Европейский союз без участия Соединенных Штатов не сможет обеспечить Украине необходимый объем военной помощи. Об этом заявил руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко, его слова приводят «Известия».

Он отметил, что ЕС теоретически мог бы выпустить общеевропейские облигации, которые выкупил бы Европейский центральный банк через рынок РЕПО, как это уже было в 2020 году. Этот механизм, по словам эксперта, позволил бы обеспечить дополнительные денежные средства для поддержки Киева, но даже наличие финансирования не устраняет ключевую проблему.

«Европейский военно-промышленный комплекс физически не обладает ни стратегической глубиной производственных цепочек, ни кадровым резервом для наращивания выпуска боеприпасов, артиллерии и ракет до уровня, которого уже достигла оборонка России», — пояснил Зленко.

Кроме того, политолог подчеркнул, что ключевые союзники Украины — Великобритания, Франция, Германия и другие страны сталкиваются с бюджетными ограничениями и ограниченными производственными возможностями. Это, по мнению эксперта, дополнительно снижает их способность усиливать поддержку Киева.

Ранее Мерц заявил, что Россия не сможет выиграть в конфликте на Украине за счет Европы.