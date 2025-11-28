СМИ сообщили о риске «черной дыры» для Европы из-за плана Трампа по Украине

Европа может столкнуться с «экономической черной дырой» после заключения мира на Украине, поскольку не повестку дня выйдут вопросы восстановления страны, а также поддержания ее безопасности. Об этом пишет Reuters.

««Мир» на Украине откроет экономическую черную дыру. Мирный план для Украины… обойдется Европе дорого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже после мирного урегулирования конфликта Украина останется «очагом неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет».

Как пишет Reuters, почти год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления страны в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Год спустя эта сумма приблизилась к $600 млрд.

«Вместо того, чтобы Россия взяла на себя половину этой суммы, отказавшись от своих замороженных активов, союзникам Украины, возможно, придется взять на себя большую часть бремени», — констатирует агентство.

На этом фоне газета Politico писала, что премьер Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию ЕС по изъятию российских зарубежных активов.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.