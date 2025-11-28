На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о риске «черной дыры» для Европы из-за плана Трампа по Украине

Reuters: мирный план США несет риск финансовой черной дыры для Европы
true
true
true
close
Global Look Press

Европа может столкнуться с «экономической черной дырой» после заключения мира на Украине, поскольку не повестку дня выйдут вопросы восстановления страны, а также поддержания ее безопасности. Об этом пишет Reuters.

««Мир» на Украине откроет экономическую черную дыру. Мирный план для Украины… обойдется Европе дорого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже после мирного урегулирования конфликта Украина останется «очагом неопределенности, который будет оказывать негативное влияние на экономику Европы в течение многих лет».

Как пишет Reuters, почти год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления страны в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Год спустя эта сумма приблизилась к $600 млрд.

«Вместо того, чтобы Россия взяла на себя половину этой суммы, отказавшись от своих замороженных активов, союзникам Украины, возможно, придется взять на себя большую часть бремени», — констатирует агентство.

На этом фоне газета Politico писала, что премьер Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию ЕС по изъятию российских зарубежных активов.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами