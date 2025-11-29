На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-подполковник СБУ заявил, что Ермак не долго будет на свободе

Экс-подполковник СБУ Прозоров: у Ермака есть компромат на демократов США
Мария Девахина/РИА Новости

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил в своем Telegram-канале, что бывший глава офиса украинского лидера Андрей Ермак обладает большим компроматом, в том числе на демократов США.

«Очень мне интересно, где окажется Ермак, и кому он начнет рассказывать про тайны «киевского двора». Ведь там информации много и на любой вкус. Хочешь — компромат на киевскую элиту, хочешь — на демократов США или на европолитиков», — написал Прозоров.

По оценке бывшего подполковника СБУ, Ермак, вероятно, недолго останется на свободе. Прозоров также отметил, что экс-глава офиса президента выполнял значительный объем внутриполитической работы украинских властей — курировал деятельность исполнительных органов, взаимодействовал с силовыми структурами и отвечал за внешнеполитическое направление.

Вечером 26 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Зеленского об уволенном Ермаке.

