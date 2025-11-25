Минпросвещения и МВД утвердили правила обмена данными о детях-иностранцах

С 2026 года школы и МВД начнут обмениваться сведениями о детях-иностранцах

Минпросвещения совместно с МВД утвердило порядок обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах, обучающихся в российских школах и колледжах. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения.

Нормы начнут действовать с 28 января 2026 года, когда вступит в силу федеральный закон № 314-ФЗ. Согласно документу, МВД будет передавать органам управления образованием информацию о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей-иностранцев. В Минпросвещения пояснили, что это позволит оперативно определять, требуется ли их устройство на обучение.

В ответ образовательное ведомство станет направлять в МВД данные о поданных заявлениях на зачисление, результатах тестирования по русскому языку, а также о зачислении и отчислении учащихся.

Минцифры совместно с Минпросвещения подготовили схему информационного обмена, согласованную с профильными ведомствами. Регионам рекомендовали передавать сведения в электронном виде через региональные системы с использованием СМЭВ, чтобы упростить и сделать процедуру прозрачной.

Сообщается, что данные о несовершеннолетних иностранцах будут поступать в региональные системы из «витрины данных» МВД и обновляться с учетом сведении об обучении. Затем эта информация будет возвращаться в государственную систему миграционного учета. В Минпросвещения подчеркнули, что механизм позволит выявлять детей, не оформленных в учебные организации, и проводить с ними индивидуальную работу.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.