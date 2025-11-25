На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минпросвещения и МВД утвердили правила обмена данными о детях-иностранцах

С 2026 года школы и МВД начнут обмениваться сведениями о детях-иностранцах
true
true
true
close
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Минпросвещения совместно с МВД утвердило порядок обмена сведениями о несовершеннолетних иностранных гражданах, обучающихся в российских школах и колледжах. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения.

Нормы начнут действовать с 28 января 2026 года, когда вступит в силу федеральный закон № 314-ФЗ. Согласно документу, МВД будет передавать органам управления образованием информацию о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей-иностранцев. В Минпросвещения пояснили, что это позволит оперативно определять, требуется ли их устройство на обучение.

В ответ образовательное ведомство станет направлять в МВД данные о поданных заявлениях на зачисление, результатах тестирования по русскому языку, а также о зачислении и отчислении учащихся.

Минцифры совместно с Минпросвещения подготовили схему информационного обмена, согласованную с профильными ведомствами. Регионам рекомендовали передавать сведения в электронном виде через региональные системы с использованием СМЭВ, чтобы упростить и сделать процедуру прозрачной.

Сообщается, что данные о несовершеннолетних иностранцах будут поступать в региональные системы из «витрины данных» МВД и обновляться с учетом сведении об обучении. Затем эта информация будет возвращаться в государственную систему миграционного учета. В Минпросвещения подчеркнули, что механизм позволит выявлять детей, не оформленных в учебные организации, и проводить с ними индивидуальную работу.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами