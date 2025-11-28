На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил, что Зеленский не сможет подписать мирный договор

Медведев: Зеленский не может быть лицом, которое подпишет мирный договор
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор. Об этом в своем канале в мессенджере Max заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что коррупционная власть «вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась».

«Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. Паяц нелегитимен», — написал зампред Совбеза.

По его словам, крах режима Зеленского неизбежен.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны действительно есть проблемы с легитимностью Зеленского, однако у всех есть желание вывести все в мирное русло.

На этой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий.

Ранее в США допустили, что Зеленский сбежит в Израиль.

Новости Украины
