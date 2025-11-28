Песков: у России есть желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло

У украинской стороны действительно есть проблемы с легитимностью лидера страны Владимира Зеленского, однако у всех есть желание вывести все в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Россия подписывать план по урегулированию конфликта на фоне слов российского лидера Владимира Путина о нелегитимности власти на Украине.

«Внимательно читайте слова Путина. Он говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия хочет вывести все в мирное русло.

До этого глава государства заявил, что на Западе существуют два противоположных подхода к разрешению ситуации на Украине. Одни выступают за немедленное начало переговоров, другие — требуют продления боевых действий.

По словам Путина, необходимость переговоров поддерживают те, кто понимает ситуацию на фронте. Президент объяснил, что в таком случае начнется сворачивание фронта на отдельных участках, тогда украинские войска вообще утратят боеспособность.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.