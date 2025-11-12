На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Такая опасность существует». В Кремле увидели подготовку Европы к войне с Россией

Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с РФ
В Кремле согласились с заявлением сербского лидера Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ. В Москве всегда понимали, что такая опасность существует, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в стране заблаговременно приняли необходимые меры безопасности. В Совфеде считают, что Европе нужно отказаться от конфликта с Россией, если там «не потеряли голову».

Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заранее приняла необходимые меры. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александара Вучича о подготовке европейских стран к войне с РФ.

«Наше видение совпадает <…> Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — отметил Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что в европейских странах «очень сильные промилитаристские настроения». Такая «атмосфера действительно есть» и «это плохо», заметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента обратил внимание, что страны ЕС «вымучивают из себя дальнейшее» увеличение военных бюджетов», а некоторые, такие как Польша, довели их почти до 5% ВВП. Это ведет к перенапряжению экономики и «возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», добавил он.

Накануне Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что война между Европой и Россией «становится все более очевидной» и «все к ней готовятся». В связи с этим Сербии необходимо продолжить вооружаться, поскольку она находится «между молотом и наковальней». «Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными», — сказал он.

«Европа потеряла голову»

Европейские страны действительно «усиленно готовятся» к войне с Россией, подтвердил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, ЕС наращивает свои оборонные и наступательные силы.

«Я думаю, что если Европа потеряла голову, то она пойдет на прямой конфликт с нами, если там осталось немного разума, то они поймут, что с Россией воевать бесполезно», — поделился он в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Джабарова, странам ЕС необходимо начать нормализацию отношений с Россией, иначе она и «потеряет все» и проиграет.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев обратил внимание, что европейские члены НАТО сейчас используют Украину как ширму, чтобы измотать Россию и «приготовиться к противостоянию ближе к 2030 году».

«Они реально закупают оружие у Соединенных Штатов и развертывают собственные силы. Они на полном серьезе готовятся к войне с Россией», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

«Катастрофический тренд» на милитаризацию ЕС ведет к запредельному росту военно-политических рисков в Европе, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, многие государства Европы «машинально выполняют приказы из Брюсселя, не задумываясь о реальном положении дел в нуждах собственных граждан».

«Вот мы и видим те шаги, которые явно ведут ситуацию к какой-то пропасти», — добавила она.

Война как ответ на кризис

Европейские страны пребывают в «углубляющемся кризисе», который хотят разрешить войной против России, считает профессор МГИМО МИД России, экс-директор Российского института стратегических исследований Евгений Кожокин.

«Но на кризис они ищут ответ. К сожалению, один из ответов, который реализуют на сегодняшний день европейцы — это война против России», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, Франция, Великобритания, Германия – это «больные страны», которые представляют угрозу для глобальной безопасности.

В конце октября начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французской армии необходимо быть готовой к противостоянию с РФ в перспективе трех-четырех лет. По его мнению, у России «может возникнуть соблазн продолжить войну на континенте».

По информации The Washington Post, Германия намерена подготовиться к возможной войне с Россией к 2029 году. В Великобритании граждан также призвали отойти от мирного мышления.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не стремится начинать войну со странами НАТО. Россия заинтересована в развитии отношений, подчеркивал он.

