Экс-премьер Украины назвал логичной отставку Ермака

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский ослабел еще до отставки Ермака

Отставка главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака стала логичным шагом в расследованиях, которые проводятся на Украине. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС.

По его мнению, у украинского лидера Владимира Зеленского нет возможности не принять отставку Ермака, она была ожидаемой.

«Отставка — логический шаг в ходе расследования деятельности этой организованной преступной группировки. Его не отставка ослабит, его ослабит сам процесс, в котором он принимал участие», — считает Азаров.

Он добавил, что Зеленский был обязан отправить Ермака в отставку, по крайней мере отстранить его до завершения расследования.

Зеленский сообщил об отставке Ермака в видеообращении к согражданам вечером 28 ноября, соответствующий указ опубликован.

До этого в доме Ермака прошли обыски на фоне крупного коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.