Песков рассказал о круглосуточной работе Кремля

Пресс-служба Кремля круглосуточно отслеживает важнейшие заявления, в том числе из США. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о системе «ночных дежурств» в правительствах стран Евросоюза, которые держат под контролем заявления президента США Дональда Трампа, он сказал, что в Кремле «и до Трампа, и во время Трампа работает круглосуточная мониторинговая система в пресс-службе».

«И будет работать и после Трампа. У нас и так ведется круглосуточный мониторинг», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также он отметил, что в целом Кремль предпочитает работать по «московскому графику».

«Он для нас главный — и единственный приоритетный», — добавил представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что Россия и США обсудят план мирного урегулирования по Украине в Москве на следующей неделе. Он пояснил, что РФ передали параметры согласованного с Киевом американского мирного плана.

Ранее Путин пошутил над заместителем главы своей администрации.