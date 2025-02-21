Путин пошутил над замглавы своей администрации

Президент России Владимир Путин в шутку назвал заместителя руководителя своей администрации Максима Орешкина «фокусником». Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке Форума будущих технологий генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев показал главе государства биофабрикатор для выращивания тканей организма. Он отметил, что проект реализуется энтузиастами на средства госкорпорации, которая пока не просит финансовой поддержки на это.

«Но, может быть, обратимся к Максиму Станиславовичу (Орешкину. — «Газета.Ru») в подготовке будущего форума — через год... Знаете, как он нам помогает, даже без денег», — заявил Лихачев.

Российский лидер ответил на это шуткой.

«Фокусник», — сказал он.

21 февраля Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».