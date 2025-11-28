Путин поговорил с мальчиком, пострадавшим от СВУ в Красногорске

Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который пострадал от взрывного устройства в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. <...> Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что сегодня мальчика выписали из больницы.

Взрыв в Красногорске произошел 11 ноября. Возвращаясь с тренировки, Глеб обнаружил коробку в подарочной обертке с приклеенной к ней 10-рублевой купюрой. Мальчик хотел поднять находку, и в этот момент сработала спрятанная в ней мина. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в свертке были спрятаны около 10 граммов тротила.

Ранее «денежную мини-ловушку» обнаружили среди детских игрушек в магазине в поселке Некрасовском.