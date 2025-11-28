СМИ: США готовы признать российский контроль над территориями Украины

Спецпосланники американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы заявить лидеру России Владимиру Путину о готовности США признать российский контроль над Крымом и другими территориями Украины для заключения мирного соглашения. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

При этом, согласно публикации, Украина не будет обязана делать аналогичное признание. План, как отмечает издание, вероятно будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Киева.

На фоне подготовки этих переговоров, в выходные дни ожидался визит украинской делегации во Флориду. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров планировали встретиться с американскими официальными лицами в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Но 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата визита Уиткоффа в Москву пока неизвестна.

Согласно информации Bloomberg, в октябре месяце Стивен Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября. Позднее, как сообщается, Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обсудили этот вопрос, причем Дмитриев предложил неофициально передать американской стороне российскую версию документа. Дмитриев назвал данную публикацию ложной, а Ушаков отметил, что происходит «слив» и «прослушивание» разговоров, однако подчеркнул, что к этому не причастна Россия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли детали создания плана Трампа по Украине «без правок».