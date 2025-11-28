На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе считают, что отставка Ермака пойдет на пользу Зеленскому

Reuters: увольнение Ермака укрепит поддержку Зеленского на Украине
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского укрепится на Украине и за границей, если он своевременно откажется от главы своего офиса и главного переговорщика Андрея Ермака. Об этом пишет Reuters.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство «навести порядок»», — отмечается в статье.

Однако, на это могут посмотреть и с другой стороны. Это может оказаться признаком того, что обвинения в коррупции подбираются к Зеленскому все ближе. В США обеспокоены обвинениями в коррупции на Украине, из-за которых своих должностей уже лишились два министра. Это подорвало позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждался в доверии, говорится в материале.

Коррупционный скандал возник также в тот момент, когда Украина пыталась показать Европейскому союзу, что она борется с коррупцией в стране и готова к вступлению в блок.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее в Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами