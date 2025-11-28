На Западе считают, что отставка Ермака пойдет на пользу Зеленскому

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского укрепится на Украине и за границей, если он своевременно откажется от главы своего офиса и главного переговорщика Андрея Ермака. Об этом пишет Reuters.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство «навести порядок»», — отмечается в статье.

Однако, на это могут посмотреть и с другой стороны. Это может оказаться признаком того, что обвинения в коррупции подбираются к Зеленскому все ближе. В США обеспокоены обвинениями в коррупции на Украине, из-за которых своих должностей уже лишились два министра. Это подорвало позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждался в доверии, говорится в материале.

Коррупционный скандал возник также в тот момент, когда Украина пыталась показать Европейскому союзу, что она борется с коррупцией в стране и готова к вступлению в блок.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее в Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с США.