На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил отмену подоходного налога в США

Трамп: США могут отменить подоходный налог за счет доходов от пошлин
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Соединенные Штаты могут практически полностью отменить подоходный налог для граждан за счет доходов от таможенных пошлин. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, также пообещавший поддерживать фондовый рынок на рекордных уровнях, трансляцию его выступления вел Белый дом.

Как отметил американский лидер, активный рост котировок на бирже является значительным преимуществом для американских пенсионных накоплений. Трамп особо подчеркнул важность сохранения высокой стоимости акций для пенсионных счетов типа 401(k).

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он говорил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений. Сейчас Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары.

Ранее Трамп заявил о скором вступлении в силу «очень мощных» санкций против России.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами