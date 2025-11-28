Трамп допустил отмену подоходного налога в США

Соединенные Штаты могут практически полностью отменить подоходный налог для граждан за счет доходов от таможенных пошлин. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, также пообещавший поддерживать фондовый рынок на рекордных уровнях, трансляцию его выступления вел Белый дом.

Как отметил американский лидер, активный рост котировок на бирже является значительным преимуществом для американских пенсионных накоплений. Трамп особо подчеркнул важность сохранения высокой стоимости акций для пенсионных счетов типа 401(k).

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он говорил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений. Сейчас Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары.

Ранее Трамп заявил о скором вступлении в силу «очень мощных» санкций против России.