Торгпред США назвал возможные сроки вердикта Верховного суда по пошлинам Трампа

Торгпред США Грир: Верховный суд может принять решение по пошлинам к концу года
Kent Nishimura/Reuters

Решение Верховного суда США по делу о полномочиях главы Белого дома Дональда Трампа из-за введения пошлин может быть вынесено до конца текущего года. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в эфире телеканала Fox Business.

«Многие говорят, что это может произойти до конца года, и, по-моему, это, вероятно, так и будет», — сказал он.

Верховный суд США в настоящий момент рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары. В суде администрацию представляет министр финансов Скотт Бессент.

2 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд признает незаконным введение таможенных пошлин. Она уточнила, что важность этого дела «невозможно переоценить», поскольку американский лидер должен иметь возможность использовать свои полномочия на занимаемом посту.

Ранее Трамп заявил, что США ждут последствия в случае отмены пошлин.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
