На Украине рассказали о последствиях обысков у Ермака

«РБК-Украина»: Ермаку не сообщили о подозрении после проведения обысков

Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не сообщили о подозрении после проведения у него обысков. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

При этом украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение политику из-за его связи с одним из домов жилого комплекса (ЖК) «Династия» в поселке Козин под Киевом, строительство которого связывают с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым, арестованного из-за причастности к коррупционному скандалу по делу украинского бизнесмена и так называемого «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски у Ермака 28 ноября.

Позже политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что Ермак, будучи фигурантом дела, был бы задержан.

По его словам, подобные следственные действия необходимы для «выпуска пара». Он напомнил, что обыски провели антикоррупционные органы Украины, которые подконтрольны США. По его словам, не исключено, что несговорчивость Ермака относительно урегулирования конфликта корректируется такими мерами.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич.

Ранее сообщалось, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку.