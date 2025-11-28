На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник президента США может посетить синагогу в Москве

Главный раввин России Лазар ожидает приезда Уиткоффа в московскую синагогу
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может на следующей неделе посетить синагогу Московского еврейского общинного центра. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара по итогам встречи с временным поверенным в делах США в России Дугласом Дайкхаусом.

Как отметил религиозный лидер, Уиткофф уже ранее посещал московскую синагогу и наблюдал за развитием еврейской жизни в России. Визит состоится в рамках предстоящего визита американского дипломата в Москву.

«Мы ожидаем, что он приедет в нашу синагогу, он ранее приезжал к нам, наблюдая за развитием еврейской жизни в России», — сообщили в пресс-службе.

26 ноября пресс-секретарь президента России Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять Стивена Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России.

Ранее Владимир Путин назвал обвинения в адрес Уиткоффа необоснованными.

