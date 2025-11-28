На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе назвали «сенсацией» обыски НАБУ в доме Ермака

Politico назвала сенсацией обыски НАБУ и САП в доме Ермака
Global Look Press

Обыски антикоррупционных органов Украины в доме главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака стали сенсацией. Об этом сообщает европейское отделение газеты Politico.

«Украинские антикоррупционные наблюдатели в пятницу провели обыск в офисе главного советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, что стало сенсацией в рамках стремительно набирающего обороты расследования о взяточничестве», — говорится в сообщении издания.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение Ермаку, у которого утром 28 ноября начались обыски дома.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.

Все новости на тему:
Новости Украины
