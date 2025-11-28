На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Выпускают пар»: политолог прокомментировал обыски у Ермака

Политолог Пинчук назвал формальными обыски у главы ОП Украины Ермака
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его мнению, с выводами спешить не стоит.

«Если он действительно фигурант (в коррупционном скандале. — «Газета.Ru»), причем ключевой фигурант, по кличке Али Баба, почему тогда он не задержан и просто прошел обыск. Поэтому бывают такие ситуации, когда проведение формальных следственных действий нужно как раз для того, чтобы выпустить пар», — сказал эксперт.

Он напомнил, что обыски провели антикоррупционные органы Украины, которые подконтрольны США. По его словам, не исключено, что несговорчивость Ермака относительно урегулирования конфликта корректируется такими мерами.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски у Ермака.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее сообщалось, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами