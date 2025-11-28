«Выпускают пар»: политолог прокомментировал обыски у Ермака

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его мнению, с выводами спешить не стоит.

«Если он действительно фигурант (в коррупционном скандале. — «Газета.Ru»), причем ключевой фигурант, по кличке Али Баба, почему тогда он не задержан и просто прошел обыск. Поэтому бывают такие ситуации, когда проведение формальных следственных действий нужно как раз для того, чтобы выпустить пар», — сказал эксперт.

Он напомнил, что обыски провели антикоррупционные органы Украины, которые подконтрольны США. По его словам, не исключено, что несговорчивость Ермака относительно урегулирования конфликта корректируется такими мерами.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски у Ермака.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее сообщалось, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку.