Политолог оценил прогноз Рютте о сроках окончания конфликта на Украине

Политолог Маркелов: прогноз Рютте об окончании СВО несбыточен
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что конфликт на Украине может закончиться до конца 2025 года, — очередной обман. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов. Он отметил, что Запад на сегодняшний день не един: США стремятся к мирному урегулированию, а Европейский союз (ЕС) — напротив, хочет продолжения боевых действий.

«Запад расколот. <...> американцы как Запад, они в совершенно противоположном находятся состоянии европейцев как Запада. То есть, европейцы окончания войны не хотят», — сказал Маркелов.

Политические элиты ЕС будут продолжать гнуть свою линию, пугая европейцев «российской угрозой» и пытаясь украсть замороженные активы РФ, добавил эксперт.

О сроках окончания конфликта на Украине Рютте заявил 26 ноября в интервью испанской газете El País.

Он отметил, что после переговоров Украины и США в Женеве необходимо провести еще несколько встреч. Отдельное внимание, по его словам, уделяется обсуждению некоторых вопросов с ЕС и НАТО. Также генсек альянса добавил, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».

Ранее Трамп заявил о «близости» сделки по Украине.

