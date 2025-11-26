Генсек НАТО спрогнозировал сроки завершения украинского конфликта

Рютте: конфликт на Украине может завершиться до конца 2025 года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью испанской газете El País допустил, что конфликт на Украине может завершиться до конца 2025 года.

«Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит», — сказал он.

Рютте отметил, что после переговоров Украины и США в Женеве необходимо провести еще несколько встреч. Отдельное внимание, по его словам, уделяется обсуждению некоторых вопросов с ЕС и НАТО. Также Рютте добавил, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине «очень близка». Глава Белого дома вновь повторил, что надеялся, что достичь мира будет проще, но при этом указал на «прогресс» на пути прекращения огня.

О том, что на данный момент настал решающий момент для достижения мира на Украине, заявлял и премьер-министр Испании Педро Санчес. Он добавил, что единство и приверженность миру важны сейчас как никогда.

Ранее стало известно о согласии Украины с мирным планом США.