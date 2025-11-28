На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев ушел в отставку после драки

Губернатор Филимонов принял отставку Иноземцева после драки в Петербурге
true
true
true
close
Пресс-служба Правительства Вологодской области

В Вологодской области первый заместитель губернатора Иван Иноземцев подал прошение об отставке по причине выхода на пенсию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

По данным пресс-службы, 47-летний чиновник сам инициировал уход с должности. Губернатор Георгий Филимонов удовлетворил его заявление.

В октябре Иноземцев стал участником конфликта в одном из отелей Санкт-Петербурга. Он попытался разнять драку, но в итоге оказался вовлечен в нее.

Филимонов в своем Telegram-канале уточнял, что Иноземцев вмешался в потасовку, стремясь предотвратить нападение на одного из посетителей. По словам Филимонова, чиновник находился в городе с семьей, так как его ребенок участвовал в соревнованиях. Семья остановилась в отеле, и вечером супруги спустились в лобби-бар, где и произошел инцидент. По уточненной информации, в баре могла иметь место провокация, а Иноземцев вступился за человека, подвергшегося нападению.

Губернатор также заявил, что считает произошедшее провокационными действиями и передал привет их организаторам, отметив, что подобные попытки лишь укрепляют его команду.

Ранее хоккеист Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами