Вице-губернатор Вологодской области Иноземцев ушел в отставку после драки

В Вологодской области первый заместитель губернатора Иван Иноземцев подал прошение об отставке по причине выхода на пенсию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

По данным пресс-службы, 47-летний чиновник сам инициировал уход с должности. Губернатор Георгий Филимонов удовлетворил его заявление.

В октябре Иноземцев стал участником конфликта в одном из отелей Санкт-Петербурга. Он попытался разнять драку, но в итоге оказался вовлечен в нее.

Филимонов в своем Telegram-канале уточнял, что Иноземцев вмешался в потасовку, стремясь предотвратить нападение на одного из посетителей. По словам Филимонова, чиновник находился в городе с семьей, так как его ребенок участвовал в соревнованиях. Семья остановилась в отеле, и вечером супруги спустились в лобби-бар, где и произошел инцидент. По уточненной информации, в баре могла иметь место провокация, а Иноземцев вступился за человека, подвергшегося нападению.

Губернатор также заявил, что считает произошедшее провокационными действиями и передал привет их организаторам, отметив, что подобные попытки лишь укрепляют его команду.

