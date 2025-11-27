Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке во время матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

В конце третьего периода, когда команда из Канады проводила атаку, между игроками произошла потасовка. Овечкин в этот момент также находился на льду и немного потолкался с игроками соперника, но не участвовал в драке.

Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 4:3, Овечкин записал на свой счет шайбу, которая стала для него 11-й в текущем сезоне.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее «Вашингтон» торжественно отметил 900-ю шайбу Овечкина.