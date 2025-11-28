На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВТБ пригласил Путина принять участие в форуме «Россия зовет!»

Зампред Пьянов: в ВТБ рассчитывают, что Путин поучаствует в форуме «Россия зовет!»
Григорий Сысоев/РИА Новости

В ВТБ хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов, передает РИА Новости.

По его словам, форум начнется во вторник, 2 декабря. Мероприятие традиционно откроет макроэкономическая сессия со всеми представителями денежных властей, представителями бизнеса, в том числе международного.

Он выразил надежду, что президент России примет участие в пленарной сессии и пригласил Путина принять участие в мероприятии.

Участниками форума станут председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, а также заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

В прошлом году глава государства принимал участие в XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходило в период с 4 по 5 декабря 2024 года.

В ходе выступления на форуме Путин поручил создать в стране «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в ВТБ объяснили внезапное повышение ставок в банках.

