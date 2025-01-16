Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ создадут предусматривающий вычет «семейный инструмент сбережений»

Путин потребовал от кабмина и ЦБ РФ создать «семейный инструмент сбережений»
close
freepik.com

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет в размере до одного миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам участия в XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие состоялось в период с 4 по 5 декабря 2024 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения», — говорится в документе.

Из текста следует, что работа должна быть завершена до 15 июля текущего года. При этом ответственными за исполнение поручения были назначены глава кабинета министров страны Михаил Мишустин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

14 января нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала. Документ предполагает увеличение срока действия программы до 31 декабря 2030 года.

Ранее в РФ предложили ввести субсидирование билетов на самолеты для многодетных семей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами