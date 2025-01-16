В РФ создадут предусматривающий вычет «семейный инструмент сбережений»

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране «семейный инструмент сбережений», в котором будет предусмотрен налоговый вычет в размере до одного миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам участия в XV инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие состоялось в период с 4 по 5 декабря 2024 года.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России <...> обеспечить создание семейного инструмента сбережений, определив параметры его использования и предусмотрев предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере до одного миллиона рублей в год в отношении средств, инвестированных в сбережения», — говорится в документе.

Из текста следует, что работа должна быть завершена до 15 июля текущего года. При этом ответственными за исполнение поручения были назначены глава кабинета министров страны Михаил Мишустин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

14 января нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала. Документ предполагает увеличение срока действия программы до 31 декабря 2030 года.

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