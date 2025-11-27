На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли, почему Европа согласна на возвращение России в G8

UnHerd: ЕС согласен на возвращение России в G8 ради сохранения влияния
Global Look Press

Европа согласна на возвращение России в G8 ради сохранения своего международного авторитета. Об этом сообщает портал UnHerd.

«Поскольку «старый» Запад затерялся в составе «Двадцатки», перезапуск «Восьмерки» — один из способов (для Европы – «Газета.Ru») сохранить свой международный авторитет», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как отмечается в материале, с точки зрения Брюсселя, речь идет якобы об «ослаблении оси МоскваВашингтон».

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Глава Белого дома выразил мнение, что президент РФ «хотел бы вернуться» в G8.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждение перспективы возвращения России в Группу восьми (G8) преждевременно, поскольку сперва необходимо прекратить боевые действия на территории Украины.

Ранее Каллас заявила о недопустимости возвращения России в G8.

Переговоры о мире на Украине
