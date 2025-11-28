На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил роль переговоров в вопросе признания новых территорий РФ

Песков: решение о признании новых территорий России примут в ходе переговоров
Maxim Shemetov/Reuters

В ходе переговорного процесса будет принято решение от каких стран Россия ждет международного признания новых территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров. Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в таком публичном формате», — отметил он.

27 ноября президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Бишкеке заявил, что Москве важно получить международное признание новых регионов, но не от Киева.

По его словам, международное признание новых регионов РФ, в том числе Крыма, важно с правовой точки зрения. Путин подчеркнул, что в этих переговорах могут участвовать любые страны, которые готовы и способны это делать. Однако ключевым моментом для России останется международная легитимность итоговых решений.

Путин отметил, что одно дело, когда международное сообщество будет понимать, что определенные территории находятся под контролем РФ и нападение на них будет расцениваться как нарушение суверенитета России со всеми «вытекающими ответными мерами». Другое дело, по словам российского лидера, если эти действия будут восприниматься как попытка вернуть территорию Украине.

Ранее СМИ раскрыли детали создания плана Трампа по Украине «без правок».

Переговоры о мире на Украине
