В Узбекистане полностью запретили электронные сигареты

Мирзиёев подписал закон о запрете оборота электронных сигарет в Узбекистане
Shutterstock

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о запрете оборота электронных сигарет в республике. Об этом говорится на сайте минюста страны в Telegram-канале.

За нарушение закона грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

Нововведение запрещает приобретать, хранить, перевозить, передавать, производить и ввозить в страну электронные сигареты и жидкости для них.

В случае нарушения гражданину грозит штраф в размере от 300 до 500-кратных базовых расчетных величин (от $10,3 тыс. до $17,2 тыс.) либо исправительные работы на срок от 2 до 3 лет, а также ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом людей будут освобождать от ответственности в том случае, если человек признает вину и сдаст запрещенные к обороту изделия.

6 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее в одном из российских регионов запретили продажу вейпов.

