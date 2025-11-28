Кошта: Трампу нужно пространство для успеха по урегулированию на Украине

Председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью испанской газете La Vanguardia поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине и призвал дать ему пространство для достижения успеха.

«На протяжении [нескольких] лет разные страны пытались выступать посредниками, безуспешно. Трамп взял на себя обязательство попытаться это сделать», — заявил он.

По словам Кошты, Евросовет поддерживает усилия американского лидера в данном вопросе. Он подчеркнул, что создание параллельного канала не будет продуктивным. Политик призвал дать Трампу необходимое пространство, чтобы он смог добиться результата.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое», но Зеленский продолжает доверять ему и доверил «переговоры, которые решат судьбу страны».

23 ноября в Женеве собрались представители США и Украины, чтобы доработать американское мирное предложение, которое было в значительной степени ориентировано на Россию. План включал требование к Украине уступить территорию в Донбассе, которая еще не находится под контролем ВС РФ.

По завершении переговоров в Женеве, где госсекретарь Марко Рубио представлял США вместе с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его специальным посланником Стивом Уиткоффом, переговорщики «сняли наиболее обременительные требования России к Украине».

