Гончаренко заявил, что Ермак «отжал» некий объект, о котором еще не писали СМИ

Нардеп Гончаренко: Ермак отжал объект, о котором еще не упоминали СМИ

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского «отжал» некий неизвестный на данный момент «объект», о котором «не писали СМИ». Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — заявил он.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.