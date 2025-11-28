На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Председатель Евросовета рассказал, когда примут решение по активам России

Кошта: решение по российским активам примут на саммите ЕС в декабре
Petros Giannakouris/AP

Решение по замороженным российским активам планируется принять на следующем саммите Евросоюза, который запланирован на 18-19 декабря. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью испанской газете La Vanguardia.

Журналист пытался выяснить взаимосвязь того, что план США по украинскому урегулированию якобы появился, когда Евросоюз готовится использовать активы РФ для так называемого «репарационного кредита».

«Я не знаю, но это не вызовет задержки в принятии решения. Сейчас мы работаем над техническим решением, чтобы это стало возможным», — заявил Кошта.

Председатель Евросовета отметил, что работа идет хорошо и окончательное решение будет принято на предстоящей встрече объединения. По его словам, сейчас ведутся юридические и технические дискуссии, а также предлагаются новые варианты помощи украинской стороне.

До этого директор Центра европейской информации политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюзу, скорее всего, не удастся протолкнуть пункт о конфискации российских активов в новую редакцию мирного плана Соединенных Штатов, но это не значит, что европейцы перестанут пытаться заполучить эти деньги себе.

26 ноября сообщалось, что выдача промежуточного кредита входит в план «Б», который начали разрабатывать члены ЕС на случай, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования Украины. Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку страны в первые месяцы 2026 года.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

