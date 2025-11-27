На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили вероятность конфискации активов, хранящихся в Бельгии

Политолог Топорнин: активы, хранящиеся в Бельгии, уже потеряны для России
Global Look Press

Евросоюзу, скорее всего, не удастся протолкнуть пункт о конфискации российских активов в новую редакцию мирного плана Соединенных Штатов, но это не значит, что европейцы перестанут пытаться заполучить эти деньги себе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Я сильно сомневаюсь, что европейцам удастся включить положения, связанные с экспроприацией российских активов, в мирный план Трампа. В данном случае желания Евросоюза полностью противоречат планам Соединенных Штатов. В первоначальной редакции плана был пункт, по которому эти деньги должны были бы задействовать на пользу американских компаний. Очевидно, что это и нужно Трампу», — пояснил политолог.

При этом Еврокомиссия (ЕК) не перестанет пытаться эти деньги тем или иным образом положить себе в карман, считает Топорнин. Он отметил, что ЕК сейчас готовит документ, который на юридическом уровне обоснует конфискацию российских активов.

«В целом вся европейская экономика строилась раньше на принципе, который запрещал экспроприацию чужих активов. Однако сейчас Еврокомиссия предлагает юридическую уловку, согласно которой российские активы фактически не будут конфискованы, а превратятся в репарационный кредит. Этот кредит якобы должен пойти на восстановление Украины, но понятно, что по итогу все деньги окажутся в карманах европейцев. Так что я думаю, что Россия уже может попрощаться с этими деньгами, они для нас потеряны», — заключил Топорнин.

Еврокомиссия на следующей неделе презентует юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины. Предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

