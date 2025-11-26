В ЕС начали готовить альтернативу конфискации замороженных активов России

Страны Евросоюза (ЕС) начали работать над планом «Б» в том случае, если они не смогут договориться о конфискации замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванный источник ЕС.

По данным издания, актуальность вопроса обусловлена активизацией мирных переговоров.

«Если мы ничего не предпримем, другие предпримут это раньше нас», — заявил источник.

По данным четырех неназванных официальных лиц, ЕС допускает введение «промежуточного кредита», который будет финансироваться за счет заимствований Евросоюза, чтобы поддержать украинскую сторону в первые месяцы 2026 года.

Некоторые источники издания добавили, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала распоряжение представить проект правового текста по так называемому «репарационному кредиту» в течение нескольких дней. В публикации говорится, что укрепить план по использованию замороженных активов России для финансирования Киева может укрепить мирный план президента США Дональда Трампа.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.