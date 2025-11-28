Обыски у Ермака проходят в рамках операции НАБУ против Миндича

Нардеп Железняк: обыски у Ермака начались в рамках дела против Миндича

Обыски антикоррупционных органов Украины у главы офиса президента Андрея Ермака проходят в рамках операции против соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Ярослав Железняк.

«НАБУ уже подтверждает журналистам, что обыски в рамках операции «Мидас» (в народе Миндичгейт)», — подчеркнул он.

Утром 28 ноября антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский доверяет ему, несмотря на скандал.