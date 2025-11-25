Сечин назвал Китай стратегическим союзником России

Китай является стратегическим союзником России и занимает первое место среди внешнеторговых партнеров страны, заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VII российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

По его словам, в последние годы динамика товарооборота России и Китая указывает на особый статус отношений двух стран.

«За последние 25 лет экономическое взаимодействие России и Китая вышло на беспрецедентно высокий уровень. Два года назад цель по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд была с опережением перевыполнена на 20%. В прошлом году объем взаимной торговли достиг рекордных $245 млрд», — отметил Сечин.

Напомним, в Пекине проходит VII российско-китайский энергетический бизнес-форум, в котором примут участие около 450 человек, среди которых представители крупных компаний, ученые, академики и политические деятели.