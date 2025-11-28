Премьер Бельгии написал «резкое» письмо фон дер Ляйен из-за Украины

Politico: Бельгия считает, что позиция ЕС по активам РФ мешает миру на Украине

Премьер Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию ЕС по изъятию российских зарубежных активов. Об этом сообщает газета Politico, которая ознакомилась с документом.

«Поспешное продвижение вперед по предложенной схеме предоставления кредита на возмещение ущерба привело бы к тому, что мы, как ЕС, фактически препятствуем достижению окончательного мирного соглашения (на Украине – «Газета.Ru»)», — подчеркнул премьер в письме.

Де Вевер указал фон дер Ляйен на то, что если Россия в конечном счете «официально не окажется проигравшей стороной», она «будет на законных основаниях требовать возвращения своих суверенных активов».

Бельгийский премьер отметил, что предоставление кредита вызовет хаос на финансовых рынках ЕС.

До этого директор Центра европейской информации политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюзу, скорее всего, не удастся протолкнуть пункт о конфискации российских активов в новую редакцию мирного плана Соединенных Штатов, но это не значит, что европейцы перестанут пытаться заполучить эти деньги себе.

Еврокомиссия на следующей неделе презентует юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины. Предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.