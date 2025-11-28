На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Бельгии написал «резкое» письмо фон дер Ляйен из-за Украины

Politico: Бельгия считает, что позиция ЕС по активам РФ мешает миру на Украине
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Премьер Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию ЕС по изъятию российских зарубежных активов. Об этом сообщает газета Politico, которая ознакомилась с документом.

«Поспешное продвижение вперед по предложенной схеме предоставления кредита на возмещение ущерба привело бы к тому, что мы, как ЕС, фактически препятствуем достижению окончательного мирного соглашения (на Украине – «Газета.Ru»)», — подчеркнул премьер в письме.

Де Вевер указал фон дер Ляйен на то, что если Россия в конечном счете «официально не окажется проигравшей стороной», она «будет на законных основаниях требовать возвращения своих суверенных активов».

Бельгийский премьер отметил, что предоставление кредита вызовет хаос на финансовых рынках ЕС.

До этого директор Центра европейской информации политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюзу, скорее всего, не удастся протолкнуть пункт о конфискации российских активов в новую редакцию мирного плана Соединенных Штатов, но это не значит, что европейцы перестанут пытаться заполучить эти деньги себе.

Еврокомиссия на следующей неделе презентует юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины. Предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами