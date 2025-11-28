Трамп заявил, что поставит на «постоянную паузу» миграцию из стран третьего мира

Трамп решил поставить на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира

Американский президент Дональд Трамп принял решение остановить миграцию в США из стран третьего мира. Об этом он заявил на странице в социальной сети Truth Social.

«Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны», — написал он.

Кроме того, американский лидер пообещал депортировать из страны любого иностранца, «представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией».

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. После инцидента Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и заявил, что стрелка «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

На следующий день власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.