Трамп заявил, что поставит на «постоянную паузу» миграцию из стран третьего мира

Трамп решил поставить на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира
Nathan Howard/Reuters

Американский президент Дональд Трамп принял решение остановить миграцию в США из стран третьего мира. Об этом он заявил на странице в социальной сети Truth Social.

«Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны», — написал он.

Кроме того, американский лидер пообещал депортировать из страны любого иностранца, «представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией».

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. После инцидента Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и заявил, что стрелка «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

На следующий день власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.

