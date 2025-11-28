РИА: в ЕС готовы выдавать гражданам России краткосрочные визы

В Евросоюзе готовы выдавать россиянам краткосрочные визы на фоне сокращения выдачи многократных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По словам источника агентства, страны ЕС могут выдавать россиянам шенгенские визы максимум на три месяца, при этом будет больше краткосрочных.

Речи о том, что россиянам теперь закрыт доступ в страны Шенгена, нет, добавил он.

7 ноября Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам.

Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Исключение — родственники жителей ЕС и работники транспортной отрасли.

Эти меры, считают в ЕК, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран объединения.

Ранее правительство России одобрило подписание соглашения о безвизе с Саудовской Аравией.