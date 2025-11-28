Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с риском военного переворота на Украине. Об этом в интервью профессору Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства», — подчеркнул он.

Макгрегор не исключил в этой связи, что разработка Вашингтоном мирного плана по Украине может стать неактуальной, поскольку «события развиваются быстрее, чем Запад способен за ними поспевать».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воли народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое», но Зеленский продолжает доверять ему и доверил «переговоры, которые решат судьбу страны».

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве собрались представители США и Украины, чтобы доработать американское мирное предложение, которое было в значительной степени ориентировано на Россию. План включал требование к Украине уступить территорию в Донбассе, которая еще не находится под контролем ВС РФ. По завершении переговоров в Женеве, где госсекретарь Марко Рубио представлял США вместе с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и его специальным посланником Стивом Уиткоффом, переговорщики «сняли наиболее обременительные требования России к Украине», пишет The Atlantic.

