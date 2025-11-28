Европа с целью остановить свой упадок стремится расчленить Россию. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

«Они (европейцы. — «Газета.Ru») хотят втянуть Соединенные Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства», — подчеркнул он.

Такой раздел, по мнению профессора, открыл бы странам Европы возможность заполучить нефть, газ, а также дешевую электроэнергию.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что пренебрежение решимостью РФ защищать свои интересы говорит об ошибочной стратегии коллективного Запада, который отрицает очевидное — стратегическое поражение ядерной державы невозможно.

По мнению замминистра, эта стратегическая ошибка Запада в конечном итоге трансформируется в осознание того, что необходимо искать другую основу для сосуществования. Рябков подчеркнул, что нужно донести до оппонента важность достижения «ситуативного взаимопонимания» с абсолютным учетом интересов РФ.

Ранее во Франции раскрыли «стратегическую уязвимость» стран Запада.