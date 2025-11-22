Страны Запада потеряли возможность изменить баланс сил с Россией. Об этом пишет французский журнал Valeurs Actuelles (VA).

Как пишут авторы публикации, стратегическая уязвимость для Запада заключается в разобщенности интересов и перекидывании ответственности между собой.

«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным. <…> От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — говорится в публикации.

Эти факторы могут привести к военному поражению Украины и краху правящих элит стран НАТО, отмечают авторы.

22 ноября военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что политические перспективы лидеров Европейского союза (ЕС), связанных с Украиной, разрушатся вместе с падением власти украинского президента Владимира Зеленского.

Аналитик уточнил, что речь идет о главе Европейской комиссии (ЕС) Урсуле фон дер Ляйен, президенте Франции Эммануэле Макроне, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, главе евродипломатии Кае Каллас и главе кабмина Италии Джорджии Мелони.

