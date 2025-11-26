Каллас призвала к сокращению численности ВС РФ и усилению давления на Россию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь выступила с неоднозначными заявлениями по поводу урегулирования украинского конфликта. Так, по ее мнению, для обеспечения мирного процесса сокращение численности вооруженных сил должно в первую очередь коснуться России, а не Украины. Утверждения о том, что Киев проигрывает на поле боя, она считает «абсолютно ложными» и выступает за усиление давления на Москву и продолжение финансирования Украины со стороны европейских стран.

Первым шагом к завершению украинского конфликта должно стать немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также сокращение военного бюджета России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, подводя итоги онлайн-встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также ограничить военный бюджет России», — сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России, а давление на Москву следует усилить. По ее словам, утверждения о том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, являются ложными.

«Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным. Если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она бы уже сделала это к настоящему времени», — сказала Каллас.

Она призвала страны ЕС «придерживаться выбранного курса» на конфронтацию с РФ, отметив, что таким образом удастся обеспечить «наилучший исход» для Украины.

Каллас заявила, что в Брюсселе работают над деталями гарантий безопасности для Украины. По ее словам, Евросоюз намерен обеспечить финансирование Киева, обучение его солдат, а также продолжить поддержку оборонного сектора страны.

«Мы приветствовали работу «коалиции желающих» по согласованию деталей военной поддержки Украины, а также того, что могут предложить [в этом направлении] Европа и Соединенные Штаты. Сам Европейский союз внесет значительный вклад в обеспечение гарантий безопасности путем финансирования, обучения и поддержки оборонной промышленности Украины», — сказала она.

По сообщению Sky News, незадолго до того Каллас заявляла, что в рамках мирных переговоров у России «нет права» требовать каких-либо уступок со стороны Украины.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно то, как она закончится. Россия не имеет законного права требовать каких-либо уступок от страны, в которую она вторглась. Это очень опасный момент для всех нас», — сказала она.

close Глава европейской дипломатии Кая Каллас Global Look Press

Замороженные активы

Из-за продавливания позиции по конфискации замороженных российских активов между главой евродипломатии Каей Каллас и Бельгией нарастает напряженность, сообщает портал Euractiv.

«Кая Каллас усиливает свои усилия по предоставлению [Украине] «репарационного кредита» в размере €140 млрд, несмотря на сопротивление Бельгии… Напряженность усиливается из-за продолжающегося отказа Бельгии поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов», — говорится в сообщении издания.

Euractiv отмечает, что на частной встрече с законодателями от Европейской народной партией (ЕНП) в Страсбурге 25 ноября Каллас решительно выступила в защиту этого предложения, «вызвав у некоторых из них раздражение».

Рубио отказался встречаться

В минувшие выходные госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас на переговорах по Украине в Женеве, сообщает журнал Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что это «вопиющее дипломатическое пренебрежение» подчеркивает «глубокую некомпетентность» Каллас в политических вопросах. Она уже давно воспринимается как «воплощение максималистской позиции», которая заключается, по ее собственным словам, исключительно в «ослаблении России и поддержке Украины». В Responsible Statecraft указывают, что раз глава европейской дипломатии неспособна договориться о мире, то она — не дипломат, а препятствие на пути к миру.

Издание Politico приводит высказывание Каи Каллас, которая после обсуждения плана США по урегулированию украинского конфликта заявила: «У ЕС есть свой очень четкий план из двух пунктов. Сначала ослабить Россию, потом поддержать Украину». По ее словам, «давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву».

«Психопатка, одержимая войной»

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал главу евродипломатии Каю Каллас «настоящей психопаткой», которая ставит под угрозу весь Евросоюз.

«Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас, настоящая психопатка, одержимая войной, вместе с фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений», — написал Мема на своей странице в соцсети Х.

По его мнению, из-за таких людей, как Каллас европейские страны фактически отстранены от переговоров по Украине и не играют в этом никакой роли. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

Схожее мнение в беседе с NEWS.ru выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению депутата, политик демонстрирует некомпетентность в выполнении своих должностных обязанностей.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что она занимает не свой пост. И чтобы показать свою значимость, она пускает такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Естественно, у нее возникают проблемы», — отметил он.

Кроме того, он отметил усилившуюся конкуренцию Каи Каллас «со второй, не менее выдающейся леди» — главой Еврокомиссии Урсулой» фон дер Ляйен. «Я думаю, что и та и другая являются позором», — сказал Чепа.