Каллас назвала конкретные гарантии безопасности, которые ЕС готов дать Украине

Евросоюз намерен обеспечить финансирование Украины, обучение ее солдат, а также продолжить поддержку оборонного сектора страны. О таких гарантиях безопасности Киеву со стороны Брюсселя заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы также приветствовали работу коалиции («коалиции желающих». – «Газета.Ru») по согласованию деталей военной поддержки Украины, а также того, что могут предложить Европа и Соединенные Штаты. Сам Европейский союз внесет значительный вклад в обеспечение гарантий безопасности путем финансирования, обучения и поддержки оборонной промышленности.

По словам Каллас, в Брюсселе работают над деталями таких гарантий безопасности Киеву.

26 ноября Каллас также выступила с инициативой «ограничить» армию России и ее бюджет. По ее словам, любое мирное решение конфликта должно подразумевать уступки со стороны России.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине является приоритетом для Москвы, однако в случае «пробуксовок» в переговорах Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках спецоперации.

