В ЕС допустили возможность вступления Армении в Евросоюз

Politico: чиновник из ЕС заявил, что Армения может стать следующей Молдавией
Shutterstock

Евросоюз рассматривает Армению как потенциального кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

«Возможно, Армения станет следующей Молдавией», — сказал европейский чиновник, намекая на статус Кишинева как ассоциированного члена Евросоюза и начатые в прошлом году переговоры о полноценном присоединении Молдавии к блоку.

В статье отмечается, что Ереван и Баку в последнее время активизировали контакты с Брюсселем. В Евросоюзе считают отношения с Арменией и Азербайджаном ключевыми для развития конструктивного регионального сотрудничества и укрепления отношений с Турцией.

В октябре глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван может подать заявку на членство в Европейском союзе через месяц. Министр отметил, что срок подачи зависит от ряда факторов, однако власти Армении придают большое значение развитию сотрудничества с ЕС.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны.

Ранее Брюссель передал Еревану план действий по либерализации визового режима.

