Брюссель передал Еревану план действий по либерализации визового режима

План действий по либерализации визового режима Армении официально передан Еревану на встрече вице-премьера Мгера Григоряна с делегацией во главе с заместителем гендиректора Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнесом Люхнером. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«После двусторонней встречи при участии вице-премьера Мгера Григоряна состоялась официальная передача Плана действий по либерализации визового режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель Еврокомиссии передал план министру внутренних дел Армении, Арпине Саркисян, которая выступила в роли переговорщика со стороны официального Еревана. В правительстве Армении также сообщили, что Григорян подтвердил приверженность Армении к полной и эффективной реализации Плана действий и представил уже выполненные и запланированные реформы в стране.

В то же время Люхнер, согласно сообщению, выразил поддержку усилиям армянского правительства и подчеркнул, что Армения прошла этот путь «быстрее всех».

18 октября в Армении заявили о готовности в скором времени подать заявку на членство в Евросоюзе. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Мирзоян подчеркнул, что срок подачи зависит от ряда факторов, однако власти Армении придают большое значение развитию сотрудничества с ЕС. По его информации, в настоящее время Ереван и Брюссель ведут работу по нескольким новым документам и уже подготовили новую программу партнерства, которую планируют подписать до конца года.

Ранее Армения приняла закон о начале вступления в ЕС.