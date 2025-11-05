На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брюссель передал Еревану план действий по либерализации визового режима

Представитель ЕС передал Армении план действий по либерализации визового режима
true
true
true
close
РИА Новости

План действий по либерализации визового режима Армении официально передан Еревану на встрече вице-премьера Мгера Григоряна с делегацией во главе с заместителем гендиректора Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнесом Люхнером. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«После двусторонней встречи при участии вице-премьера Мгера Григоряна состоялась официальная передача Плана действий по либерализации визового режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, представитель Еврокомиссии передал план министру внутренних дел Армении, Арпине Саркисян, которая выступила в роли переговорщика со стороны официального Еревана. В правительстве Армении также сообщили, что Григорян подтвердил приверженность Армении к полной и эффективной реализации Плана действий и представил уже выполненные и запланированные реформы в стране.

В то же время Люхнер, согласно сообщению, выразил поддержку усилиям армянского правительства и подчеркнул, что Армения прошла этот путь «быстрее всех».

18 октября в Армении заявили о готовности в скором времени подать заявку на членство в Евросоюзе. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Мирзоян подчеркнул, что срок подачи зависит от ряда факторов, однако власти Армении придают большое значение развитию сотрудничества с ЕС. По его информации, в настоящее время Ереван и Брюссель ведут работу по нескольким новым документам и уже подготовили новую программу партнерства, которую планируют подписать до конца года.

Ранее Армения приняла закон о начале вступления в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами