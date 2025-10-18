В Армении заявили о готовности в скором времени подать заявку на членство в Евросоюзе

Глава МИД Мирзоян: Армения может подать заявку на членство в ЕС через месяц

Армения может подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) через месяц. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом).

«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году», — сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян отметил, что срок подачи зависит от ряда факторов, но однако власти Армении стремятся углубить взаимодействие с ЕС. Уже сейчас Ереван и Брюссель работают над несколькими новыми документами и уже подготовили новую программу партнерства, которую могут подписать до конца года.

В начале апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Европейский союз. Документ содержит лишь одно предложение и, как заявлял ранее экс-замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян, не является заявкой на членство в ЕС — в который Армению официально не приглашали. Однако в Ереване надеются, что документ «повысит консолидацию суверенитета и устойчивость» страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

