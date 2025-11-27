На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине анонсировали санкционный «удар» ЕС по «Росатому»

«РБК-Украина»: ЕС может нанести непрямой удар санкциями по «Росатому»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России может нанести «непрямой удар» по «Росатому». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, «в 20-м пакете мы не увидим «Росатома», но точно увидим некоторые вещи, которые не прямо с ним связаны».

В этой связи агентство «РБК-Украина» сообщило, что речь идет о «непрямом ударе» по российской госкорпорации.

Глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что санкционные меры Евросоюза против России являются провальными.

Он отметил, что когда представители Евросоюза говорят ему о том, что принимают 19-й пакет санкций, то это значит, что «они провалились».

Бессент также обвинил европейцев в финансировании Москвы через закупки нефти из России.

Ранее сообщалось, что Германия продолжит закупать российский газ.

