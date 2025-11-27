На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предупредил о кризисе на Западе из-за отказа от российской энергетики

Экономист Андрианов: санкции против России ускорят кризис в западной экономике
true
true
true
close
AP

Отказ Запада от российских энергоресурсов и расширение вторичных санкций приведут к серьезному экономическому кризису в Европе и США, а также к ослаблению позиций западных валют. Такое мнение в эфире «Коммерсантъ ФМ» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его словам, санкционное давление на Россию и Китай усилит разрыв в глобальных цепочках поставок.

«Западный мир лишится и российских энергоресурсов, и китайской компонентной базы», — отметил он.

Андрианов напомнил, что, по данным главы «Роснефти» Игоря Сечина, выступавшего на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, энергетика составляет около 70% российского экспорта в Китай.

«По итогам прошлого года, Россия обеспечила около 19% китайского импорта энергоресурсов. Общая сумма таких поставок достигла $100 млрд. Но это очень важные цифры и для России, и для Китая. Для нас это важно, поскольку мы взяли курс на восточный вектор и переориентировали наши поставки на Восток», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря партнерству с Россией Китай обеспечивает одни из самых низких цен на электроэнергию в мире, в то время как тарифы в США и Европе продолжают расти.

Андрианов указал, что в своем докладе на бизнес-форуме Сечин отмечал, что продолжение агрессивной санкционной политики в отношении России и Китая, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада.

«Важный фактор — это отсутствие доступной энергии, которое ведет к тому, что сегодня электроэнергия в США и Европе гораздо дороже, чем в Китае и России. На этом фоне углубление стратегического сотрудничества России и Китая — это инструмент противодействия глобальным вызовам. В этой связи наше сотрудничество выгодно не только Москве и Пекину, оно также будет иметь большой позитивный эффект для всего мира, всей мировой экономики», — добавил эксперт.

По его оценке, Россия и Китай уже выстроили четкий вектор взаимодействия, не требующий фундаментальных корректировок.

«Сейчас в наших отношениях нет каких-то больших сложных проблем, которые бы нуждались в уточнении. Вектор нашего дальнейшего сотрудничества вполне ясен, и осталось только воплотить его на практике», — заключил он.

