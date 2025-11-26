На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал условие для визита Зеленского в США

Трамп: визит Зеленского в США возможен только после сделки по Украине
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что визит украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может состояться только после достижения соглашения по урегулированию на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер подтвердил, что украинский президент выражал желание посетить Вашингтон, однако Трамп считает приоритетным сначала заключить мирную сделку.

«Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», — сказал Трамп.

Как сообщал ирландский журналист Чей Боуз, Зеленский разочарован отменой своего визита в Соединенные Штаты.

25 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча президентов США и Украины в настоящее время не планируется.

За день до этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский отказался на этой неделе ехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом инициативы по урегулированию украинского конфликта, сославшись на то, что необходимо более подробно проработать американский мирный план, и предложил приехать на следующей неделе.

По информации газеты Financial Times, окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в США.

Ранее в США допустили, что Зеленский сбежит в Израиль.

